Concerten op Locatie vervangt Midzomerklanken

Lieke D'hondt

22 mei 2019

15u51 0 Maarkedal Drie concerten op drie unieke locaties. Dat is COL, het nieuwe kleinschalige muziekfestival in Maarkedal op zaterdag 8 juni. “COL staat voor Concerten op Locatie en vervangt de Midzomerklanken”, vertelt schepen van Cultuur Isabel Van Quickelberghe (N-VA).

“We willen de Midzomerklanken verderzetten in een andere muziekstijl. Zo zijn we terechtgekomen bij Sioen, Marble Sounds en Mooneye. Ook nu wandelen we van concert naar concert. We beginnen op het Etikhoveplein en wandelen naar de Sint-Vincentiuskapel voor het eerste optreden. Daarna gaan we naar het Marca en afsluiten doen we in de Sint-Britiuskerk.” Tussen de optredens door kunnen de concertgangers iets drinken in de pop-upzomerbars op de verschillende locaties of iets eten bij een foodtruck in Puttene.

De plaatsen voor de drie concerten zijn beperkt. Inschrijven kan via de website van de gemeente Maarkedal, in de bibliotheek of bij de dienst Burgerzaken. Er zijn ook combitickets voor wie wil genieten van twee of drie concerten.