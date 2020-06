Buurttelefoon moet eenzaamheid verlichten Lieke D'hondt

15 juni 2020

11u39 0 Maarkedal Het OCMW van Maarkedal start met een Buurttelefoon om een luisterend oor te bieden aan wie zich eenzaam voelt. De gemeente is daarom op zoek naar warme vrijwilligers met een vlotte babbel die de telefoon willen opnemen.

“Het stond al in het meerjarenplan, maar de coronacrisis heeft het nog eens duidelijk gemaakt: er is nog veel eenzaamheid. De Buurttelefoon kan dus veel mensen helpen”, vertelt Ann De Tollenaere (Open Vld), voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. “Het gaat dan niet alleen over ouderen, ook jonge mensen kunnen overvallen worden door een gevoel van eenzaamheid. Daarom starten we vanaf 1 december met een buurttelefoon, waar inwoners naar kunnen bellen als ze er nood aan hebben.” Vrijwilligers die de telefoon willen opnemen om de eenzaamheid aan de andere kant van de lijn wat te verlichten, kunnen zich aanmelden via socialedienst@ocmwmaarkedal.be of 055/33.46.68.