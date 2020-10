Buurtbewoners willen geen rally in hun achtertuin: “Te veel overlast” Lieke D'hondt

09 oktober 2020

16u20 5 Maarkedal Niet iedereen kijkt reikhalzend uit naar de Aarova Rally die dit weekend neerstrijkt in de Vlaamse Ardennen. Dit jaar rijden de rallypiloten een deel van de wedstrijd in Maarkedal, maar dat is tegen de zin van enkele buurtbewoners. “De harde recreatie met gemotoriseerde sporten rijmt niet met de zachte recreatie die wij hier kennen.”

Met een petitie willen de buurtbewoners verhinderen dat de rally een jaarlijks evenement wordt in Maarkedal. “De rally brengt veel lasten met zich mee: lawaai, stank, overlast, mogelijke beschadigingen aan eigendommen, een lockdown en rallyrijders die vooraf de wegen komen verkennen”, klinkt het bij de actiegroep GRIM: geen rally in Maarkedal. “We zijn niet tegen een rally, maar we vinden dat die georganiseerd moet worden op een plaats waar dat kan, bijvoorbeeld op een gesloten circuit. Elke streek heeft een imago en de aantrekkingskracht van Maarkedal en de Vlaamse Ardennen is de rust en de landelijke zachte recreatie. De harde recreatie met gemotoriseerde sporten rijmt niet met de zachte recreatie de wij hier kennen.”

De actiegroep GRIM is ook ontgoocheld in de communicatie rond het evenement. “We vinden het jammer dat het bestuur van Maarkedal niets heeft gecommuniceerd naar de inwoners. De enige summiere communicatie die er is geweest, kwam van de organisator en dan nog enkel naar de bewoners die langs het parcours wonen. Nochtans zal er in een ruimere straal rond het parcours overlast zijn.”

Covid-19

Tot slot stelt GRIM zich vragen bij de plannen om dit weekend publiek toe te laten langs het parcours van de rally. “Op vier locaties mogen vierhonderd toeschouwers staan, maar de week nadien is er tijdens de Ronde van Vlaanderen geen publiek toegestaan”, bedenken de actievoerders van GRIM zich. De organisatoren hebben een draaiboek uitgewerkt en zijn ervan overtuigd dat de rally ondanks het coronavirus veilig kan verlopen.