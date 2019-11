Burreken groeit met nieuw bos van 1.100 bomen Lieke D'hondt

24 november 2019

17u17 0 Maarkedal Natuurpunt heeft samen met vrijwilligers en jeugdbewegingen KSA Elst en JeHo uit Horebeke 1.100 nieuwe bomen aangeplant in natuurgebied Burreken. De bomen bestrijken een oppervlakte van vierduizend vierkante meter.

Natuurpunt zamelde bijna duizend euro in om het nieuwe bos te realiseren op een pas verworven perceel aan de Ganzenberg in Maarkedal. De oproep naar de jeugdbewegingen om mee te helpen de bomen te planten, kreeg gevolg. KSA Elst uit Brakel en JeHo uit Horebeke staken de handen uit de mouwen. “We kiezen onder meer voor inheemse boomsoorten als zomereik en winterlinde en struiksoorten als meidoorn en hazelaar”, zegt coördinator Dirk Criel. “Zo maken we een sterk, divers bos waarin veel soorten zich goed voelen. Daarnaast worden ook enkele zeldzame of verdwenen bosboomsoorten aangeplant zoals fladderiep en grauwe abeel. De bosuitbreiding zal zorgen voor een nieuw biotoop voor enkele typische soorten van het natuurgebied het Burreken zoals de vuursalamander, reeën en houtsnip. Zij hebben nood aan voldoende oppervlakte bos waar ze zich kunnen voeden, voortplanten en verschuilen.