Burgemeester nodigt inwoners uit op Bal van de burgemeester in eigen tuin Lieke D'hondt

14 augustus 2019

14u30 0 Maarkedal De Maarkedalse burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA) organiseert nu zaterdag 17 augustus voor de vierde keer het ‘Bal bij de burgemeester’. “Naar goede traditie vindt het bal opnieuw plaats in onze tuin.”

Nachtergaele nodigt tijdens het Bal bij de burgemeester iedereen uit voor een echt volksfeest aan Ladeuze. “Geheel volgens de tijdsgeest gaan we voor de korte keten: we nodigen artiesten van bij ons uit, of toch ongeveer”, zegt Nachtergaele. “Lokaler dan de Maarkedalse fanfare de Bijenkorf krijg je het niet. Net als vorig jaar openen zij het bal om 20 uur. Rond 21 uur starten de Antonio’s, een band met connecties in Maarke, met crooners om dan over te schakelen op meezingers. Om 23.30 uur is het tijd voor Bart Kaëll en afsluiten doen we vanaf 00.30 uur met Dj Reynders, een vaste waarde sinds de start van het Bal.”

Kaarten voor het Bal bij de burgemeester kosten 5 euro en zijn te verkrijgen via balbijdeburgemeester@gmail.com.