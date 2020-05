Burgemeester laat ongevallen op N60 onderzoeken: onaangepast rijgedrag of probleem met infrastructuur? Lieke D'hondt

19 mei 2020

15u41 2 Maarkedal Maarkedals burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA) heeft aan Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) gevraagd om na te gaan wat er moet gebeuren om ongevallen op de N60 tussen Oudenaarde en Ronse te vermijden. De laatste jaren zijn verschillende bestuurders in deelgemeente Nukerke ingereden op de huizen langs de gewestweg.

De bewoners van de huizen ter hoogte van de Letterstraat in Nukerke zijn het al langer beu: hun auto’s en woningen worden regelmatig beschadigd door bestuurders die om de één of andere reden van de weg af geraken. Burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger Nachtergaele erkent het veiligheidsprobleem en stapt ermee naar Vlaams minister Lydia Peeters. “De minister zal op mijn vraag de ongevallen van de voorbije jaren analyseren, maar ze pleit ook voor meer handhaving”, vertelt Nachtergaele. “De handhaving van de snelheid is inderdaad cruciaal op dit deel van het traject en het opdrijven van politiecontroles is één aspect van het verhaal. Maar ook structurele maatregelen lijken nodig om een veilige situatie te creëren voor de automobilisten en de bewoners.”

Met het onderzoek wil Nachtergaele nagaan of de ongevallen te wijten zijn aan de infrastructuur van de N60 of het rijgedrag van de bestuurders. Volgens de bewoners van de huizen aan de gewestweg rijden bestuurders er vaak sneller dan de toegelaten 90 kilometer per uur.