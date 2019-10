Burgemeester Joris Nachtergaele krijgt zitje in Vlaams parlement Lieke D'hondt

17u20 3 Maarkedal De Maarkedalse burgemeester Joris Nachtergaele mag voor N-VA zetelen in het Vlaams Parlement. Hij volgt als eerste opvolger Matthias Diependaele (N-VA) op die voortaan minister van Financiën, Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed is.

“Het kwam nog een beetje als een verrassing, maar ik ben wel blij dat ik de Vlaamse Ardennen mag vertegenwoordigen in het Vlaams parlement”, reageert Nachtergaele. “Het is ongeveer dertig jaar geleden dat de Vlaamse Ardennen een vertegenwoordiger hadden in het Vlaams parlement. De laatste was Elie Bockstal die senator was voor CVP. Nu zal er opnieuw iemand zijn die de belangen van de Vlaamse Ardennen kan verdedigen. Vooral in het debat rond open ruimte en verstedelijking heb ik als inwoner van een plattelandsgemeente een eigen verhaal te vertellen.”

Combineren

De fans van Nachtergaele in Maarkedal hoeven trouwens geen schrik te hebben: hij blijft gewoon burgemeester. “De functie van volksvertegenwoordiger ligt in het verlengde van het burgemeesterschap. Ik zal twee of drie dagen per week naar Brussel moeten, maar de zaken die we daar bespreken sluiten aan bij de lokale politiek. Het zal wel wat extra planning vragen om alles te regelen, maar het valt zeker te combineren.”