Burgemeester Joris Nachtergaele komt verkiezingsbelofte na: Maarkedalse boomplantdag komt eraan Lieke D'hondt

01 augustus 2019

13u47 7 Maarkedal In de gemeente Maarkedal beginnen de plannen te rijpen om een boomplantdag te organiseren. Het idee komt voort uit de verkiezingsbelofte van burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA). Hij beloofde bij de Vlaamse verkiezingen een boom te planten voor elke stem die hij kreeg. Het werden er 7.958.

Als eerste opvolger raakte Joris Nachtergaele niet verkozen, maar de verkiezingen van 26 mei zullen wel een blijvende herinnering krijgen in Maarkedal. Tijdens zijn verkiezingscampagne deed de burgemeester namelijk de belofte voor elke stem die hij zou halen een boom te planten. De belofte was een tegenreactie op diegenen die de bevolking aanmanen om te stoppen met vliegen, rijden en vlees eten om het klimaat te redden. “Ik hou van de vrijheid die mijn wagen me geeft, ik wil de wereld zien en ik ben niet van plan mijn vlees te vervangen door tofu of quinoa. Ik geloof wel dat we de uitdaging aankunnen zonder erop achteruit te gaan. Samen met onze ondernemers, onze landbouwers en iedereen die vooruit wil”, zegt Nachtergaele daarover.

Bomen vergelijken

Zelf draagt hij nu zijn steentje bij met zo’n 8.000 nieuwe bomen. Die zouden in de weide achter zijn tuin komen, maar daar is te weinig plaats. Ondertussen is het idee ontstaan om een gemeentelijke boomplantdag te organiseren, ergens dit najaar. “De Maarkedallers zullen boompjes kunnen ophalen om in de gemeente te planten. Ik las onlangs dat er één extra boom per Vlaming nodig is, dus met dit initiatief komen we er al in Maarkedal”, zegt Nachtergaele. Zelf zal hij 1.624 bomen planten in de weide achter zijn tuin en hij levert ook bomen aan de Bosgroep voor een demobos op Edelareberg. Daar zullen bezoekers van het bos de streekeigen bomen kunnen vergelijken.

6.500 euro

Ook Natuurpunt vaart wel bij de verkiezingsbelofte. De natuurvereniging wil natuurgebied Burreken uitbreiden en kan daarvoor rekenen op nieuwe bomen van Nachtergaele. Het project van de Maarkedalse burgemeester is trouwens niet goedkoop. Het zal hem 6.500 euro kosten, maar dat deert hem niet. “Ik heb de belofte gemaakt omdat ik wou aantonen dat iedereen iets kan doen voor het milieu. Ik ben blij dat ik op deze manier mijn steentje kan bijdragen.” Organisaties of bedrijven die zich geïnspireerd voelen door de actie en op één of andere manier willen meewerken, kunnen de burgemeester contacteren.