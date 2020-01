Brandende Porsche veroorzaakt file op de N60 in Nukerke Ronny De Coster

02 januari 2020

18u53 0 Maarkedal Een brandende oldtimer heeft vanavond flink wat verkeershinder veroorzaakt op de gewestwef N60 op de grens van Maarkedal en Ronse.

De oude Porsche reed in de richting Ronse, toen ter hoogte van het kruispunt met Turkije de motor vuur vatte. De chauffeur wist de brand nog zelf te blussen, zodat de vlammen niet oversloegen naar de rest van de auto. Bij aankomst van de brandweer waren de vlammen al gedoofd.

De autobrand heeft wel flink wat verkeershinder veroorzaakt: het verkeer tussen Oudenaarde en Ronse moest een tijd over één rijstrook, waardoor het in beide richtingen aanschuiven was.