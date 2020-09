Bono Cadron beleeft met KVV Vlaamse Ardennen Britse voetbalweek: “Competitie goed starten, want weten niet hoe lang we kunnen spelen” Hans Fruyt

14 september 2020

18u01 0 Maarkedal Britse voetbalweek voor eersteprovincialer KVV Vlaamse Ardennen! Zondag verloren de groenhemden de bekerpartij bij RC Bambrugge met 2-1. Woensdag halen ze op het veld van KSV Oudenaarde de competitiematch tegen Grembergen in en komende zaterdag trekken ze voor speeldag twee naar Sleidinge.

Zowel bij Ardennen als bij thuisploeg Bambrugge waren er zondag enkele afwezigen. Bij de bezoekers haakte Mathias Vanden Berghe door nakend vaderschap af. Gaëtan Desmet liep een verzwikte enkel op en Laurens Desmaele sloeg vorige week enkele trainingen over. Diepe spits Amrani Ndikumana was nog niet honderd procent fit en begon op de bank.

Ardennen-aanvoerder Bono Cadron vond het een bitsig bekerduel. Bambrugge opende voor de rust de score en verdubbelde de bonus in de tweede helft. Vanaf de stip kon Cadron de spanning terugbrengen. “Duels met Bambrugge zijn altijd geladen, zondag was dat niet anders”, blikt Cadron terug. “Zowel de thuisploeg als wij hadden zin om nog een ronde verder te bekeren. Ik denk dat we over negentig minuten bekeken een gelijkspel verdienden. Dicht tegen het einde overschreed een bal van mij al dan niet de doellijn. Ik lag op de grond, heel goed kon ik het niet zien, maar ik had het gevoel dat die bal binnenging.”

Beter op groot terrein

Woensdagavond (20 uur) staat voor Ardennen een belangrijker opdracht op het programma. Op het terrein van Oudenaarde wordt Grembergen, één van de nieuwkomers in eerste provinciale, partij gegeven. Drie dagen later trekt Ardennen naar het kunstgrasveld van Sleidinge, ook nieuw in de hoogste provinciale reeks. Drie matchen in zeven dagen voor de groen-witten. “Goed aan de competitie beginnen zal belangrijk zijn”, beseft Cadron. “Want we weten niet hoe lang we kunnen voetballen. Bij Bambrugge was er ook een speler met een coronabesmetting. De spelers van Munkzwalm zitten in quarantaine. Wij bleven tot nog toe gespaard.”

“Het grote veld van Oudenaarde is ons niet onbekend. Tijdens de voorbereiding speelden we er een oefenmatch die we met 7-1 verloren. Die avond zagen we alle hoeken van het veld”, herinnert Cadron zich. “Het was een wedstrijd die voor ons op een slecht moment kwam, want we hadden de trainingen net twee weken moeten onderbreken. Toch denk ik dat we met onze ploeg op het grote terrein beter tot ons recht zullen komen dan op ons eigen klein veld.”