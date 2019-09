Bloemen en cadeaus voor 102-jarige Marie De Wolf in wzc Haagwinde Lieke D'hondt

17 september 2019

17u00 0 Maarkedal Feest in woonzorgcentrum Haagwinde in Maarke-Kerkem (Maarkedal). Bewoonster Marie De Wolf wordt op 30 september 102 jaar en dat verdient nu al een feestje.

Muziek uit de oude doos, taart, ballonnen en natuurlijk ook cadeautjes. De verjaardag van Marie De Wolf gaat niet onopgemerkt voorbij in wzc Haagwinde. De dame van bijna 102 woont al zeven jaar in het rusthuis. “Ze is opgegroeid in Leupegem, maar nadat ze voor het Rode Kruis heeft gewerkt tijdens de oorlog is ze verhuisd naar Brussel”, vertelt haar metekind Christine. “Daar heeft ze gewerkt als gouvernante voor een adellijke familie. Toen die familie naar Amerika verhuisde, ging ze mee. Na drie jaar keerde ze terug naar Brussel. Nu ze ouder is, heeft ze besloten terug te keren naar de Vlaamse Ardennen om dichter bij haar familie te zijn.”

Marie houdt ervan om deel te nemen aan de activiteiten in het woonzorgcentrum en is nog heel sociaal. “Alleen de benen willen niet meer zo goed mee, maar voor de rest is Marie nog heel goed”, vertelt haar petekind Philippe.