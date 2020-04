Bibliotheek start met afhaalpunt Lieke D'hondt

06 april 2020

15u18 1 Maarkedal De bibliotheek van Maarkedal zal voortaan met een afhaalpunt werken. Op die manier kunnen de trouwe bezoekers van de bib opnieuw boeken en gezelschapsspellen ontlenen en hoeven ze zich de komende dagen en weken niet te vervelen.

“De bibliotheek in Maarkedal blijft gesloten, maar we hebben beslist om onze dienstverlening toch aan te passen zodat je in deze coronatijden niet op je leeshonger hoeft te blijven zitten”, zegt schepen van de Bibliotheek Isabel Van Quickelberghe (N-VA). “We beseffen dat veel mensen noodgedwongen thuiszitten en dat kinderen zich tijdens de paasvakantie meer dan anders zullen vervelen nu ook alle vakantiekampen zijn afgelast. Een goed boek of gezelschapsspel kan de gedachten verzetten en de tijd wat sneller voorbij laten gaan. Daarom hebben we een regeling uitgewerkt waarbij het mogelijk is om vanaf woensdag 8 april gereserveerd materiaal af te halen aan de zijingang van het gemeentehuis. Samen met het personeel zorgen we ervoor dat dat op een veilige manier kan verlopen, zowel voor de ontleners als voor het personeel.”

Een boek reserveren kan via de website ‘mijn bibliotheek’, een afspraak maken om de boeken op te halen doe je vervolgens op de gemeentelijke website. Het is niet de bedoeling dat je bij het ophalen het gemeentehuis binnengaat. Op de website staat een telefoonnummer vermeld waar je naar kan bellen en vervolgens worden de boeken op de zitbank aan het gemeentehuis gelegd. Belangrijk om te weten is dat de bib geen uitgeleende boeken kan terugnemen.