Bibliotheek Maarkedal breidt catalogus uit met e-boeken Lieke D'hondt

15 september 2020

15u42 1 Maarkedal De bibliotheek van Maarkedal stapt mee in de Vlaamse e-boekendienst. Leden van de bib kunnen nu ook e-boeken lenen op hun eigen tablet, smartphone, computer en de meest courante e-readers.

De catalogi van 165 openbare bibliotheken in Vlaanderen en Brussel breiden uit met e-boeken. De digitale boeken zijn online terug te vinden en kunnen ontleend worden via het platform CloudLibrary. Leden van de bib kunnen telkens twee e-boeken lenen en twee exemplaren reserveren. De boeken blijven maximaal zes weken beschikbaar. Over boetes moeten de ontleners zich geen zorgen maken, want de titels verdwijnen automatisch van het toestel. Er is ook een online stappenplan beschikbaar voor wie nog wat hulp nodig heeft en ook de medewerkers van de bib helpen graag.

Het aanbod e-boeken bestaat uit zo’n 2.500 titels met voornamelijk Nederlandstalige literaire en populaire romans, toegankelijke non-fictie en een beperkt aanbod Engelstalige werken. De meerderheid van de Vlaamse uitgevers zet de schouders onder het project.

Meer informatie vind op Bibliotheek.be/e-boeken.