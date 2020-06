Bibliotheek gaat woensdag opnieuw open Lieke D'hondt

08 juni 2020

De bibliotheek van Maarkedal heropent op woensdag 10 juni. Er zullen wel een aantal nieuwe regels gelden, zoals het dragen van een mondmasker. Bezoekers mogen maximum 20 minuten rondlopen in de bib, moeten hun handen ontsmetten of handschoenen dragen en moeten anderhalve meter afstand houden van anderen. Ook de openingsuren van de bibliotheek wijzigen: op dinsdag is de bib open van 16 tot 19 uur, op woensdag van 14 tot 17 uur, op vrijdag van 14 tot 19 uur en op zaterdag van 10 tot 12 uur. De openingsuren op donderdagavond vallen weg.

Wie het nog niet ziet zitten om de bibliotheek binnen te gaan, kan nog steeds boeken reserveren en afhalen op het afhaalpunt.