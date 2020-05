Bewegingspunt Maarkedal schenkt 150 vetplantjes aan zorgverleners in woonzorgcentra



Lieke D'hondt

18 mei 2020

17u57 0 Maarkedal De zorgverleners in de woonzorgcentra Ter Gauwen en Haagwinde in Maarkedal hebben van Bewegingspunt Maarkedal vetplantjes cadeau gekregen. De organisatie wil op die manier iedereen bedanken die zorg draagt voor onze gezondheid en ons welzijn.

De zorgverleners werken vandaag meer dan anders in moeilijke omstandigheden, vindt Bewegingspunt Maarkedal. Ze moeten opletten om zelf niet besmet te geraken en ondertussen verzorgen ze onze geliefden. “Maar ze verrichten niet alleen nu heldendaden, dat doen ze ook in minder verdachte tijden”, zegt voorzitster Carine Van de Velde. “Wij willen met dit symbolisch vetplantje iedereen bedanken die ons beschermt en verzorgt in deze moeilijke tijden. Tegelijk tonen we onze waardering voor iedereen die zorg draagt voor onze gezondheid en ons welzijn, voor, tijdens en na corona. Een boodschap ook naar onze beleidsvoerders om niet botweg in onze sociale zekerheid te snoeien.”

In totaal deelt Bewegingspunt Maarkedal 150 vetplantjes uit aan de medewerkers in Ter Gauwen en Haagwinde. “We beseffen dat er nog veel meer zorgverleners en mantelzorgers zijn die letterlijk levens redden. Het is in deze omstandigheden niet haalbaar om iedereen een vetplantje te bezorgen, maar ze zijn net zo goed voor hen bedoeld.”