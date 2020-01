Betonblokken voor veiligere Ommegangstraat en Kafhoek zijn al verdwenen: “Wegversmallingen zijn niet de oplossing” Lieke D'hondt

29 januari 2020

29 januari 2020

17u30 0 Maarkedal Buurtbewoners van de Ommegangstraat in Maarkedal en Ronse reageren tevreden op het weghalen van de betonblokken. Die waren er geplaatst om zwaar verkeer te ontmoedigen de straat te gebruiken en de snelheid naar beneden te halen. In de praktijk bleken de blokken eerder gevaarlijk, een bestuurder raakte gewond toen hij dinsdagavond tegen één van de blokken reed

Op de Facebookpagina ‘Wij willen geen betonblokken op de grens tussen Ronse en Maarkedal’ reageren de Facebook-gebruikers alvast tevreden op de beslissing van Maarkedal en Ronse om de betonblokken aan de Kafhoek te verwijderen. Daar was een knip gemaakt zodat het verkeer via die straat de Ommegangstraat niet meer kon bereiken, maar daardoor ontstonden op andere plaatsen gevaarlijkere situaties.

Mistig

Ook de betonnen asverschuivingen in de Ommegangstraat zijn na twee dagen al verdwenen. “Ik heb niet eens gezien dat ze er hebben gestaan”, reageert een buurtbewoonster. “Ik heb wel gehoord dat ze slecht verlicht waren, dus het was zeker gevaarlijk, het kan hier ook erg mistig zijn. Volgens mij is een wegversmalling sowieso geen goed idee in de Ommegangstraat. Er zijn al zoveel putten in de weg en als vrachtwagens elkaar dan moeten kruisen, zullen er meer files en problemen ontstaan. Eén van de oplossingen is volgens mij meer flitscontroles uitvoeren, samen met een doortrekking van de N60. Het verkeer moet nu eenmaal op zijn bestemming geraken, dus volgens mij moet er dringend werk gemaakt worden van de N60.”

De betonblokken die hier eventjes hebben gestaan, waren geen goede oplossing. Ze waren onvoldoende verlicht Linda Martens, woont al dertig jaar in de Ommegangstraat

Linda Martens woont al dertig jaar in de Ommegangstraat en pleit ook voor een doortrekking van de N60. “Er gaat nu te veel verkeer langs de Ommegangstraat. De straat was al kapot en nu is het nog erger geworden. Ik ben bang dat er ongelukken zullen gebeuren door de putten langs de kant van de weg. Vroeger liet ik mijn kinderen met de fiets naar school rijden, maar dat zou ik nu toch niet meer doen. Ik loop ook graag, maar dat is onmogelijk geworden langs de Ommegangstraat. De enige oplossing is volgens mij de heraanleg van de weg, met een fietspad. De betonblokken die hier eventjes hebben gestaan, waren geen goede oplossing. Ze waren onvoldoende verlicht.”