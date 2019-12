Bestuurder is zo gefocust op voorligger dat hij door het rood rijdt LDO

13u33 0 Maarkedal Een 45-jarige zaakvoerder uit Maarkedal heeft in de politierechtbank een rijverbod van acht dagen en een boete van 200 euro gekregen. De man reed door het rode licht, dat al drie seconden op rood stond.

De bestuurder, een zaakvoerder van een garage, verklaart dat hij de verkeerslichten niet heeft opgemerkt omdat hij dicht achter een vrachtwagen reed. “De vrachtwagenbestuurder had me gevraagd om hem te volgen voor het geval er nog problemen opdoken. Omdat ik me daarop aan het concentreren was, heb ik het rode licht nooit gezien”, legt de man uit.