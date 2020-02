Bert Deckmyn geeft Etikhove weer een ontmoetingsplaats: “Zonde om een echt, ouderwets café leeg te laten staan” Lieke D'hondt

18 februari 2020

12u59 11 Maarkedal De Arend is terug in Etikhove (Maarkedal). Niet de roofvogel, wel het café In Den Arend op het dorpsplein. Bert Deckmyn (43) opent er op 29 februari zijn herberg.

Sinds Glenys Vandenberghe en Janne Hantson de deur van café Plan B achter zich dicht hebben getrokken, staat het mooie pand aan het Etikhoveplein leeg. Zonde, zo vinden heel wat buurtbewoners. Ook Bert Deckmyn uit Mater (Oudenaarde) vond het jammer.

“Ik ben stedenbouwkundige en architect. Een maand geleden kwam ik langs bij een klant op honderd meter van het café. De man vertelde me hoe jammer het was dat hij in Etikhove nergens meer een pint kon gaan drinken. Toen ik daarna een Facebookpost van de burgemeester zag waarin hij vertelde dat het pand zeker een café zou blijven, begon het te kriebelen. Na een weekend nadenken heb ik Brouwerij Haacht gebeld. Ik was dus eigenlijk niet op zoek naar een nieuwe uitdaging, maar ik vond het zonde om een echt, ouderwets café leeg te laten staan.”

Arend

Deckmyn zal zijn job als stedenbouwkundige combineren met het café. Dat geeft hij de naam ‘In Den Arend’, net zoals het café jaren geleden heette. “Het café heette lang Arendshof, maar ook ‘In De Arend’. Dat laatste vind ik net iets beter in de mond liggen, dus heb ik besloten mijn café zo te noemen. Ik heb trouwens van de oorspronkelijke eigenaar de arend gekregen die als uithangbord aan het café hing, dus die gaan we zeker een mooie plaats geven. Ook voor het interieur keer ik terug naar de bruine tinten, zoals dat vroeger het geval was. We hebben dus nog wel wat werk om het felle blauw van de vorige eigenaars weg te schilderen.”

Ik wil er opnieuw de centrale plaats in het dorp van maken, waar jong, oud en iedereen daar tussenin welkom is. Biljarten, kaarten, een pintje drinken na het werk of een pannenkoek eten op het terras: dat moet allemaal kunnen Bert Deckmyn

In Den Arend zal een ander soort café zijn dan zijn voorganger Plan B. “Ik noem het echt een herberg, zoals een café vroeger werd genoemd. Ik wil er opnieuw de centrale plaats in het dorp van maken, waar jong, oud en iedereen daar tussenin welkom is. Biljarten, kaarten, een pintje drinken na het werk of een pannenkoek eten op het prachtige terras: dat moet allemaal kunnen. Het wordt een ouderwets praat- en eetcafé.”

Deckmyn is momenteel druk bezig het interieur van het café wat op te knappen. Alles moet klaar zijn tegen 29 februari, voor de start van het wielerseizoen. “Vanaf dan zijn we elke vrijdag, zaterdag en zondag open. In het pinksterweekend openen we officieel en zullen we ruimere openingsuren hanteren.”