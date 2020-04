Bermbeheerplan moet bloemen en kruiden meer kansen geven en verkeersveiligheid garanderen Lieke D'hondt

30 april 2020

11u20 0 Maarkedal Maarkedal heeft een bermbeheerplan goedgekeurd. In dat plan staat voor 286 kilometer aan bermen hoe ze onderhouden moeten worden. Op die manier wil de gemeente meer kansen geven aan bloemen en kruiden, maar ook de verkeersveiligheid garanderen.

“Bloemrijke bermen zijn een lust voor het oog en een paradijs voor veel diersoorten”, zegt schepen van Openbare Werken Frederik Van Nieuwenhuyze (N-VA). “Op sommige plaatsen zijn bermen de enige natuur die ons rest. Vandaar dat het belangrijk is ze op een goede manier te beheren.” Om dat beheer in goede banen te leiden, heeft de gemeente een bermbeheerplan opgemaakt in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen. Onderzoekers hebben een inventaris opgemaakt van alle planten in de 286 kilometer bermen in Maarkedal. Ze hebben er 239 verschillende plantensoorten aangetroffen, waarna de bermen zijn onderverdeeld in verschillende types zodat ze op een aangepaste manier onderhouden kunnen worden.

Meer kansen voor bloemen en kruiden

“In het plan staat wanneer en op welke manier we de bermen in bepaalde straten moeten maaien, zodat we de ecologische, de landschappelijke en de belevingswaarde van de bermen kunnen verhogen, terwijl we de verkeersveiligheid garanderen”, legt Van Nieuwenhuyze uit. “Door een consequent maaibeheer, namelijk maaien op het moment dat de meeste voedingsstoffen in de planten zitten in combinatie met het opzuigen van het maaisel, verschralen we de bodem en worden hoogproductieve planten zoals grassen en netels minder dominant. Bloemen en kruiden krijgen zo meer kansen.”

Dankzij het bermbeheerplan kan de gemeente nu in sommige straten al beginnen met maaien op 15 mei in plaats van 15 juni. Dit jaar is wel nog een overgangsjaar, omdat de gemeente nog een aantal investeringen moet doen om alles volgens plan te kunnen uitvoeren.