Bart neemt zijn favoriete restaurant over: “Toen ik hier drie jaar geleden voor het eerst binnenstapte, voelde ik mij meteen thuis” Huidig uitbater wordt bioboer Lieke D'hondt en Jeroen Desmecht

18 juni 2019

18u02 4 Maarkedal Nelis Schiettecatte heeft de deur van Den Engel in de Onderbossenaarstraat in Etikhove definitief achter zich dichtgetrokken. Na 9 jaar in het bekende café en restaurant, stapt hij in de nieuwe bioboerderij van zijn vriendin Katrien. De klanten hoeven wel niet lang te treuren: klant Bart Van Cauwenberghe neemt de zaak over en doopt ze weer ‘De Zwarten Engel’.

Tot ver buiten Etikhove was ‘De Zwarten Engel’, in 2018 omgedoopt tot ‘Den Engel’, bekend. De lekkere keuken, vriendelijke bediening en de ziel van de zaak konden de bezoekers stuk voor stuk bekoren. Zaakvoerder Nelis stond sinds 2010 met hart en ziel achter de toog en in de keuken, maar vindt het nu tijd voor iets nieuws.

Niet opgebrand

“In 2010 heb ik de zaak met mijn toenmalige vrouw opgestart. Ik was grafisch vormgever, maar droomde ervan een café te openen. De klanten konden er ook een boterham, toast of salade eten. Daarna zijn we gegroeid en hebben we de keuken aangepast. Vanaf 2018 runde ik de zaak alleen en veranderde de naam in Den Engel. Ondertussen is het tijd voor een nieuw project. Ik kies er bewust voor om niet te wachten tot ik opgebrand ben om met iets nieuws te beginnen. In tegendeel: het café zat nog altijd vol en draaide goed.”

Nelis heeft nu besloten de liefde te volgen en bioboer te worden. “Ik heb altijd veel van de natuur gehouden en nu mijn vriendin Katrien in Nukerke is begonnen met bioboerderij De Zaailing, stap ik mee in de zaak. We gaan meer dan veertig soorten groenten en twintig soorten kruiden kweken. Die leveren we aan horecazaken en buurtwinkels.”

Toen Nelis mij belde voor technische info was ik meteen geïnteresseerd om het restaurant zelf te kopen Bart Van Cauwenberghe

De fans van Den Engel hoeven niet te treuren, want de deur blijft niet lang dicht. Bart Van Cauwenberghe heeft plannen om het restaurant in augustus opnieuw te openen. “In 2016 stapte ik hier zelf voor het eerst binnen als klant. Ik voelde me meteen thuis, het was leuk, huiselijk en anders dan elders. De ziel trok mij meteen aan.”

Toen Nelis naar Bart belde om wat technische inlichtingen om de zaak over te laten, raakte het gesprek dan ook al snel op een ander spoor. “Ik was meteen geïnteresseerd om het restaurant zelf te kopen”, vertelt Bart. “Er was ook onmiddellijk een klik tussen ons, ik heb het gevoel dat Bart De Zwarten Engel met evenveel goesting en zorg zal verderzetten”, vult Nelis aan.

Extra terrassen

Aan de basis van het restaurant wordt bij de overname niet geraakt, maar er komen wel wat aanpassingen. “Binnen zal het comfort verbeteren en buiten pakken we de tuin aan. Er komen extra terrasjes en we proberen het zodanig in te richten dat we de seizoenen wat kunnen verlengen. Op tafel komt nog steeds de huiselijke keuken, oma’s keuken 2.0”, weet Bart al. Hij ziet het helemaal zitten, en Nelis ook. “Nu kan ik zelf eens aan de andere kant van de toog gaan zitten.”