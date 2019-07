Avondmarkt op Etikhoveplein voor Vlaamse feestdag Lieke D'hondt

02 juli 2019

13u56 0 Maarkedal De Vlaamse feestdag gaat in Maarkedal niet onopgemerkt voorbij. Voor de derde keer op rij organiseert de gemeente een avondmarkt op het dorpsplein van Etikhove met heel wat kraampjes een straatanimatie.

“Meer dan 45 lokale standhouders nemen deel en bieden een uitgebreid assortiment aan vaan creatieve, huisbereide en lekkere producten. Dat varieert van juwelen, handtassen en keramiek tot chocolade, koekjes, ijs en honing. Er zullen ook frietjes, frisdranken, wijnen, pintjes en een barbecue zijn”, vertelt schepen van Feestelijkheden Isabel Van Quickelberghe (N-VA). Er staat ook straatanimatie op het programma. Om 18 uur gaat de circuspiste open en De Stroete Dweilers brengen meteen iedereen in de juiste stemming. Om 20 uur brengt Compagnie 3 secondes de act ‘Born to be Wild’ en om 22 uur brengt Acro Dance On Fire het vuur in de avond. “Er is dus voor elk wat wils”, belooft Van Quickelberghe.