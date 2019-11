Auto maait verlichtingspaal omver op Donderij in Etikhove Ronny De Coster

18 november 2019

09u07 0 Maarkedal Op de Donderij in Etikhove is vanochtend een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een jonge chauffeur raakte gewond nadat hij met zijn auto tegen een verlichtingspaal was gebotst.

Het ongeval is gebeurd op de plaats waar de Donderij een lange bocht maakt. De auto kwam kasseihelling naar beneden gereden, toen de chauffeur de controle over het stuur verloor. De wagen ging aan het slippen, reed links van de weg af en botste uiteindelijk tegen een verlichtingspaal. Die is afgeknakt.

Voorbijgangers konden de chauffeur uit zijn helemaal verhakkelde auto bevrijden. Hij is overgebracht naar het algemeen ziekenhuis in Oudenaarde.