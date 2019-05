Auteur Paul Baekeland is op 83-jarige leeftijd overleden Lieke D'hondt

23 mei 2019

11u57 4 Maarkedal De Maarkedalse auteur Paul Baekeland is woensdag op 83-jarige leeftijd overleden. Dat laat zijn familie weten. De Maarkedalse auteur Paul Baekeland is woensdag op 83-jarige leeftijd overleden. Dat laat zijn familie weten. De auteur stelde twee weken geleden nog zijn laatste roman en eerste dichtbundel voor . Hij kondigde toen ook aan dat hij afscheid nam van het schrijven.

Op 31 mei zou Paul Baekeland om 19.30 uur zijn laatste roman ‘De Speelman’ en de dichtbundel ‘Er viel een dichter uit mijn boom’ aan het grote publiek voorstellen in de Christen Volksbond in Ronse, maar die laatste ontmoeting met zijn lezers is hem niet meer gegund. Zijn familie laat weten dat de boekvoorstelling wel zal doorgaan. “Het was zijn hartenwens om de voorstelling te laten doorgaan. Het wordt een eerbetoon aan onze vader”, zeggen zijn dochters Greet en Gudrun. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven door een mail te sturen naar despeelman2019@gmail.com. De begrafenis van Paul zal in intieme kring plaatsvinden. Wie de familie wenst te condoleren, kan dat doen via https://bit.ly/2QgEPtr.