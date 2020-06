Adviseur lokaal woon- en energiebeleid helpt inwoners Lieke D'hondt

17 juni 2020

11u04 0 Maarkedal Inwoners van Maarkedal die vragen hebben rond wonen, huisvesting en energie kunnen vanaf nu elke dinsdag op afspraak terecht in het administratief centrum van de gemeente.

De adviseur voor lokaal woon- en energiebeleid helpt je er verder met vragen over onder andere hoge energiefacturen, energiebesparende renovatiewerken, zonnepanelen, energiepremies of de opzeg van een huurcontract. Een afspraak maken kan via de gemeentelijke website.