Adrien en Jeanine vieren diamanten huwelijk Lieke D'hondt

02 juli 2020

15u47

De Adrien Lechene en Jeanine Loman uit Maarke-Kerkem in Maarkedal hebben reden tot feesten. Zij traden 60 jaar geleden in het huwelijksbootje en mogen dus hun diamanten huwelijk vieren. Het mooie paar heeft één dochter en één kleindochter en mocht ondertussen al twee achterkleinkinderen verwelkomen. De familie kwam samen in het gemeentehuis van Maarkedal om het diamanten paar te vieren.