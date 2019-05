8.498 voorkeurstemmen voor Filip Meirhaeghe (Open Vld), focus gaat nu terug naar lokale politiek Lieke D'hondt

27 mei 2019

12u08 6 Maarkedal Maarkedals schepen Filip Meirhaeghe (Open Vld) haalde bij de Vlaamse verkiezingen 8.498 voorkeurstemmen. Dat is onvoldoende voor een zetel in het Vlaams parlement, maar toch is Meirhaeghe relatief tevreden met het resultaat.

“Ik wist dat ik maar een heel kleine kans maakte om een zetel te halen, dus op dat vlak ben ik niet teleurgesteld. Vooraf had ik gehoopt om binnen mijn partij op de zesde plaats te eindigen in Oost-Vlaanderen en dat is ook gelukt. Dat we met Open Vld over het algemeen gezakt zijn, vind ik natuurlijk wel jammer. Al blijven we wel redelijk stabiel als we het vergelijken met de andere traditionele partijen. We doen het dus nog relatief goed.”

Ook CD&V-gemeenteraadslid Simon Van Quickelberghe heeft afgelopen weekend deelgenomen aan de Vlaamse verkiezingen. Hij haalde 2.684 voorkeurstemmen. Een mooi resultaat vanop een niet-verkiesbare plaats. Hij richt zijn focus, net als Meirhaeghe, nu opnieuw op de gemeentepolitiek.