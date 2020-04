70 kilometer per uur is te snel: deel van N457 wordt zone 50 Lieke D'hondt

30 april 2020

15u18 2 Maarkedal De fietsoversteek aan de Maarkendries op de N457 in Maarkedal moet veiliger, vindt gemeenteraadslid Tom D’hont (N-VA). “Auto’s die van Etikhove komen, nemen de blinde bocht aan 70 kilometer per uur en dat is te snel.”

De heraangelegde N457 in Etikhove beschikt over een mooi fietspad, dat in bepaalde zones is afgescheiden van de weg en in andere zones aanliggend is. Fietsers moeten aan de Maarkendries oversteken om hun weg met de rijrichting mee verder te zetten, maar dat kan volgens gemeenteraadslid Tom D’hont nog niet veilig. “Auto’s die van Etikhove komen, nemen de blinde bocht aan 70 kilometer per uur en dat is te snel. Er zouden ook aangepaste markeringen moeten komen om duidelijk te maken dat de fietsers verplicht zijn om over te steken. Dat gebeurt nu niet altijd en leidt tot gevaarlijke situaties.”

Schepen van Fietspaden Frederik Van Nieuwenhuyze (N-VA) laat weten dat zowel de signalisatie voor de fietsers als maatregelen voor de bestuurders worden bekeken. “Aan het Agentschap Wegen en Verkeer hebben we nog eens gevraagd om de snelheid in die zone te verlagen van 70 naar 50 kilometer per uur. Dat moet het veiliger maken op de plek waar de fietspaden aanliggend zijn ingericht.”