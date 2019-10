1.100 nieuwe bomen en struiken voor Burreken: “Extra bos om te spelen, lopen en wandelen is nodig in Vlaanderen” Lieke D'hondt

31 oktober 2019

13u55 0 Maarkedal Natuurpunt gaat 1.100 extra bomen en struiken planten in natuurgebied Burreken in Maarkedal. Een oppervlakte van 4.000 vierkante meter moet op die manier de biodiversiteit, vuursalamanders, reeën en houtsnip een handje helpen.

Er moet in Vlaanderen extra bos bijkomen. Dat vindt Natuurpunt. “Met een bosbedekking van zo’n elf procent is Vlaanderen één van de bosarmste regio’s in Europa”, zegt Dirk Criel, coördinator van de boomplantactie in Maarkedal. “Het gemiddelde in de Europese Unie is 43 procent. Vooral in de buurt van onze woonkernen en steden zijn er niet genoeg bossen om in te spelen, lopen of wandelen.” Dus wil Natuurpunt zelf extra bossen aanleggen. In Maarkedal gaat het om 1.100 bomen en struiken op een oppervlakte van 4.000 vierkante meter. Het bos komt op een pas verworven perceel in natuurgebied Burreken.

“We kiezen onder meer voor inheemse boomsoorten zoals zomereik en winterlinde en struiksoorten zoals meidoorn en hazelaar. Zo maken we een sterk, divers bos waarin veel soorten zich goed voelen. Daarnaast planten we ook enkele zeldzame of verdwenen bosboomsoorten aan zoals fladderiep en grauwe abeel. De bosuitbreiding zal zorgen voor een nieuw biotoop voor enkele typische soorten van het natuurgebied Burreken, zoals de vuursalamander, reeën en houtsnip. Zij hebben nood aan voldoende oppervlakte bos waar ze zich kunnen voeden, voortplanten en verschuilen.”

Natuurpunt plant de bomen aan op 24 november, de Dag van de Natuur. Natuurpunt roept verenigingen, buren en sympathisanten op om de actie zowel financieel als fysiek te steunen. “Ze kunnen de aankoop en aanplant van het bos mee financieren. Vanaf 40 euro zorgt Natuurpunt dat er 20 vierkante meter bos bijkomt. Wie doneert, nodigen we ook uit om de boompjes zelf te komen planten op 24 november”, legt Criel uit.