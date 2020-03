“Teamgeest alleen maar versterkt door coronacrisis”: personeel van woonzorgcentrum Haagwinde springt bij waar het moet Lieke D'hondt

30 maart 2020

15u17 0 Maarkedal Nee, gezamenlijke activiteiten zijn er niet meer, maar ergotherapeute Jana Van Baeveghem (26) en haar collega’s in woonzorgcentrum Haagwinde in Maarkedal blijven de bewoners bezig houden. Met individuele activiteiten krijgen de bewoners toch een toffe dagbesteding.

“Het is emotioneel zwaar”, vertelt ergotherapeute Jana. “De bewoners missen hun familie, dus we hebben manieren gezocht om hen toch met elkaar in contact te brengen. Ze kunnen met elkaar Skypen of bellen en we lezen ook berichten voor. Dat is vaak emotioneel, maar we merken dat het toch deugd doet. In een besloten Facebookgroep wisselen we ook veel foto’s uit met familieleden van de bewoners. Zo kunnen zij binnenkijken in het rusthuis nu ze er fysiek niet meer mogen komen.”

We genieten hier zeker en vast nog. Een wandelingetje in de tuin, een beetje in de zon zitten, de nagels van de bewoners lakken of het haar opsteken en ondertussen een babbeltje slaan Ergotherapeute Jana Van Baeveghem

Toch is het zeker niet allemaal kommer en kwel in woonzorgcentrum Haagwinde. Het personeel doet er alles aan om de bewoners ook in volle coronacrisis een toffe tijd te bezorgen. “We genieten hier zeker en vast nog”, vertelt Jana. “De grote groepsactiviteiten hebben we moeten afgelasten, maar we organiseren wel meer individuele activiteiten. Een wandelingetje in de tuin, een beetje in de zon zitten, de nagels van de bewoners lakken of het haar opsteken en ondertussen een babbeltje slaan, dat kan wel nog. We houden zelfs nog aperitiefmomenten en we hebben van AVEVE veel bloemen en planten gekregen om het hier nog wat aangenamer te maken.”

Sterke teamgeest

Het wegvallen van de grote activiteiten maakt dat de ergotherapeuten individueler kunnen werken met de bewoners. “Op zich is het daardoor wel iets rustiger voor ons. De collega’s die de pure zorg op zich nemen, hebben het in deze periode wel lastiger. Zij kregen voordien vooral in het weekend vaak hulp van familieleden van bewoners die zelf bepaalde taken op zich namen. Doordat zij nu niet meer langs mogen komen, komt alles op de schouders van het personeel terecht. Daarom springen wij als ergotherapeuten bij om onze collega’s te helpen. De teamgeest zit in de Haagwinde dus zeker goed. Dat was al zo, maar ik heb het gevoel dat de coronacrisis dat alleen maar versterkt. We doen samen ons uiterste best. Voor onszelf en voor de bewoners.”