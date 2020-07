“Steun aan toerisme is slimme investering in onze streek”: Joris Nachtergaele pleit voor Vlaamse steun aan horecasector Lieke D'hondt

02 juli 2020

16u27 0 Vlaamse Ardennen Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Maarkedal Joris Nachtergaele (N-VA) pleit bij Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) om van de steun aan de toeristische sector in de regio een prioriteit te maken. “Er komen cruciale maanden aan voor het toerisme en de horeca in de streek.”

De toeristische sector in de Vlaamse Ardennen doet het goed. Dat blijkt uit de toerismecijfers van de afgelopen jaren. In 2019 klokte de sector af op 390.829 overnachtingen, een stijging van net geen zes procent ten opzichte van 2015. In de eerste twee maanden van 2020 stelden de horeca-uitbaters opnieuw een stijging vast, maar de coronacrisis en de bijhorende maatregelen waren een zware dobber.

“Vorig jaar was opnieuw een topjaar voor het toerisme in de Vlaamse Ardennen. Onze streek heeft veel troeven om uit te spelen en wordt terecht meer en meer erkend als prachtige streek om je vakantie door te brengen”, vertelt Nachtergaele. “De cijfers bevestigen dit nogmaals. In mijn eigen gemeente Maarkedal zien we bijvoorbeeld een toename van het aantal overnachtingen van 20.792 in 2015 naar 24.006 in 2019, een stijging met meer dan 15 procent. Dat we in het eerste kwartaal van 2020 nu een daling zien van 3,4 procent in het aantal overnachtingen in de Vlaamse Ardennen ten opzichte van 2019, is te wijten aan een rampzalige maand maart waarin noodzakelijke maatregelen werden genomen om het coronavirus in te dijken. Het tweede kwartaal van 2020 kondigt zich uiteraard nog slechter aan.”

Vlaanderen Vakantieland 2.0

Nochtans brengt een goed draaiende toeristische sector ook veel op. Een recente studie van de Vlaamse Statistische Autoriteit toont aan dat toerisme in Vlaanderen jaarlijks ruim 7 miljard euro opbrengt. “De jaarlijkse groei van ons toerisme en de directe en indirecte opbrengsten voor de economie bevestigen dat elke steun vanuit de overheid om de toeristische sector in de Vlaamse Ardennen opnieuw te lanceren dubbel en dik terug zal verdiend worden. Het is daarom ook een voorbeeld van een slimme investering in onze streek”, benadrukt Nachtergaele.

Wielerklassiekers

“Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir lanceerde voor deze zomer ‘Vlaanderen Vakantieland 2.0’ en spoort de Vlamingen aan om hun vakantie in eigen land door te brengen. Op mijn vraag heeft de minister hier de nadruk gelegd op toeristische bestemmingen naast de al populaire kust- en kunststeden in Vlaanderen. Daardoor komt onze streek volop in de kijker te staan.”

Ook in het najaar moet volgens Nachtergaele aandacht gaan naar onze regio. “Dat wordt een cruciale periode voor onze lokale horeca met de geplande wielerklassiekers zoals de Ronde van Vlaanderen. Ik zal de minister dan ook vragen naar haar initiatieven om ons toerisme ook dan in de kijker te zetten in binnen- en buitenland.”