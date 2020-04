“Schort moederschapsrust op tot na de lockdown”: therapeute Inge Allegaert vreest dat pas bevallen moeders onvoldoende recupereren tijdens lockdown Lieke D'hondt

08 april 2020

11u17 0 Maarkedal Zwangerschapscoach en therapeute Inge Allegaert (45) uit Maarkedal heeft een open brief gestuurd aan de regering om meer aandacht te vragen voor pas bevallen mama’s die tijdens de coronacrisis moederschapsrust hebben. Volgens de therapeute is het niet zonder risico om de jonge mama’s na de lockdown gewoon opnieuw aan het werk te zetten.

“Veel vrouwen in moederschapsrust kunnen tijdens de lockdown niet rekenen op de nodige hulp”, vertelt Allegaert in haar brief. “Dat is een ernstig probleem, want in normale omstandigheden krijgt het gezin hulp van de grootouders, vrienden, familie en eventueel een poetshulp met dienstencheques. Op kraamhulp kunnen ze vandaag nog steeds beroep doen, maar de ouders zijn vaak bang om iemand in huis toe te laten en weigeren daarom hulp. Nochtans is dat noodzakelijk om de mama te laten recupereren van de zwangerschap en de bevalling.”

Volgens Allegaert bestaat daardoor het risico’s dat de mama’s uitgeput geraken, waardoor zich een postnatale depressie of angststoornissen kunnen ontwikkelen. “Bij moeders die uitgeput zijn of zich depressief of angstig voelen, is de emotionele beschikbaarheid en afstemming op het kind eerder beperkt. Dat kan leiden tot een onveilige hechting met het kind, wat vervolgens het stress-systeem bij het kind activeert. Dat heeft een enorme impact op zijn of haar ontwikkeling en zo geraken moeder en kind in een vicieuze cirkel.

Moederschapsrust opschuiven

Als deze zwaar vermoeide vrouwen na de lockdown ook nog eens zomaar aan het werk worden gezet, dan zal er een groep van vrouwen ontstaan die depressief zijn en angststoornissen hebben. In tegenstelling tot wat moederschapsrust hen zou moeten bieden, blijven deze vrouwen voor een langere tijd ziek, net op het moment dat we na de crisis alle hulp kunnen gebruiken om de economie terug draaiende te krijgen. Als hier niet de nodige aandacht aan wordt besteed dan zullen er na de lockdown meer mama’s langere tijd thuisblijven, met de nodige zorgen zoals therapie, om opnieuw hun steentje te kunnen bijdragen aan de maatschappij. Om de nefaste gevolgen van de lockdown op de rust van de moeders te counteren, is het aan te raden om de termijn van moederschapsrust waarop deze moeders recht hebben en die loopt tijdens de periode van de lockdown, minstens op te schorten tot het einde ervan. En dat zonder financiële of andere gevolgen. Bezorg deze moeders hun moederschapsrust waar ze recht op hebben met het nodige zorgnetwerk.”