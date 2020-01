“Platteland mag niet uit de boot vallen”: Joris Nachtergaele (N-VA) wil ook op platteland extra geldautomaten Lieke D'hondt

30 januari 2020

15u37 0 Maarkedal Joris Nachtergaele (N-VA), burgemeester van Maarkedal en ook Vlaams parlementslid, vraagt aan minister van Plattelandsbeleid Zuhal Demir (N-VA) om ook in plattelandsgemeenten aandacht te hebben voor de plaatsing van extra bankautomaten.

Met de sluiting van veel lokale bankkantoren, verdwijnen ook steeds meer geldautomaten. Verschillende banken zoals BNP Paribas Fortis, ING, Belfius en KBC hebben ondertussen het initiatief genomen om neutrale geldautomaten te plaatsen in België. Op die manier zou iedereen tegen 2025 een automaat ter beschikking moeten hebben binnen een straal van vijf kilometer. Nachtergaele dringt er bij de minister op aan het platteland daarbij niet te vergeten. “De problematiek rond het verdwijnen van de geldautomaten treft vooral het platteland en de lokale economie, zoals de slager, bakker en kruidenier. De grootbanken willen zo snel mogelijk werk maken van een netwerk van neutrale geldautomaten, met meer automaten als resultaat. Ik juich dat toe. Ik wil bij de minister aankaarten dat niemand uit de boot mag vallen, ook niet op het platteland, waar het economisch gezien misschien minder interessant is om te investeren. Het is daar dat de Vlaamse regering moet tussenkomen.”

Minister Demir erkent de problematiek en is van plan contact op te nemen met de banken om de kwestie met hen te bespreken. Ze plant ook een overleg met de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten, omdat de lokale overheden een cruciale rol zullen spelen in de problematiek.