#Maarkedalzomert: mooiste kiekjes maken hele zomer kans op Mbon Lieke D'hondt

18 juni 2019

11u50 0 Maarkedal Maarkedal doet haar slogan ‘Maarkedal moet je beleven’ deze zomer opnieuw alle eer aan. De gemeente organiseert een nieuwe fotowedstrijd onder de hashtag ‘maarkedalzomert’ om de mooiste foto’s van activiteiten in de landelijke gemeente te verzamelen.

De foto’s van je hangmat, romantisch uitstapje, sportieve uitdaging of leuke activiteit die je in Maarkedal op Instagram plaatst, kunnen deze zomer een mooie prijs opleveren. De drie leukste, mooiste of origineelste beelden met #maarkedalzomert, #maarkedalmoetjebeleven en #maarkedal winnen een Mbon van 100, 50 of 25 euro. Met de bon kan je gaan winkelen bij lokale handelaars. Deelnemen kan tot 31 augustus.

Alle informatie over de fotowedstrijd en het wedstrijdreglement vind je op de website van de gemeente.