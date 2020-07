“Laattijdige waarschuwing baart me zorgen”: parlementslid wil waarschuwingssysteem herzien na verontreiniging Schelde Lieke D'hondt

22 juli 2020

16u09 0 Maarkedal Vlaams parlementslid en burgemeester van Maarkedal Joris Nachtergaele (N-VA) vraagt een grondige analyse van de Vlaams parlementslid en burgemeester van Maarkedal Joris Nachtergaele (N-VA) vraagt een grondige analyse van de verontreiniging van de Schelde in april . Ook het waarschuwingssysteem dat toen te traag in gang is gezet, moet herzien worden, vindt Nachtergaele.

Een lek in een bietenbezinkingsbekken van de Franse suikerfabriek Tereos lag naar alle waarschijnlijkheid aan de basis van de zware verontreiniging in de Schelde die vanuit Frankrijk Vlaanderen bereikte. Hier deed de Vlaamse Waterweg er alles aan om een massale vissterfte te voorkomen, met succes. Toch stelt Vlaams parlementslid Joris Nachtergaele zich vragen bij het incident. Hij heeft zich ondertussen gericht tot Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA), die tijdens de Internationale Scheldecommissie (ISC) meer uitleg heeft gevraagd. Uit die vergadering blijkt dat ook Frankrijk de dijkbreuk bij Tereos als oorzaak ziet van de vervuiling. De suikerfabrikant heeft daarvoor ook herstelmaatregelen opgelegd gekregen. Er kwamen ook excuses voor het feit dat Frankrijk geen waarschuwing heeft uitgezonden via het Waarschuwings- en Alarmsysteem voor de Schelde. Het signaal kwam er niet omdat ze in eerste instantie dachten dat de vervuiling lokaal zou blijven.

Systeem herbekijken

“Vooral deze verklaring van de Franse delegatie over de laattijdige waarschuwing baart mij zorgen”, zegt Nachtergaele. “Volgens hen was er langs hun kant sprake van een onderschatting van de situatie. We moeten hieruit lessen durven trekken zodat niemand verantwoordelijkheden ontloopt.” Nachtergaele vraagt daarom een grondige analyse van het voorval en een herziening van het waarschuwingssysteem. “De waterkwaliteit van de Schelde is belangrijk voor mens en dier. In Vlaanderen winnen we drinkwater uit de Schelde en de afgelopen jaren zetten we in Vlaanderen grote stappen vooruit als het gaat om de vissenpopulatie in de waterloop. Laten we ook aan onze buren vragen om een prioriteit te maken van de waterkwaliteit van de Schelde. Eind augustus komt de ISC opnieuw samen en zal de vervuiling nogmaals het onderwerp van discussie zijn. Ik hoop dat er naar de toekomst toe concrete stappen vooruit kunnen worden gezet en ik blijf de problematiek opvolgen vanuit het parlement.”