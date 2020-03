“Laat jonge moeders en moeders in spe niet in de steek”: therapeute Inge Allegaert waarschuwt voor gevolgen coronacrisis op zwangerschap Lieke D'hondt

29 maart 2020

11u40 0 Maarkedal Inge Allegaert (45) uit Maarkedal maakt zich zorgen over zwangere en pas bevallen ouders in de regio. De coach en therapeute voor mama’s voor, tijdens en na de zwangerschap roept op om de handen in elkaar te slaan en moeders te helpen om op tijd emotionele hulp te zoeken.

Zwanger zijn en bevallen tijdens de coronacrisis, het brengt veel stress, zorgen en ongemakken met zich mee. “De angst om besmet te geraken zit er diep in”, vertelt therapeute Inge Allegaert. “Het kindje dat besmet kan geraken, de papa die niet mee mag in de bevallingsruimte, de ouders en grootouders die niet op bezoek mogen komen en nog zo veel meer. De doorgaans blije en heuglijke gebeurtenis draait nu vaak uit op een berg zorgen en een hoop stress. Daarom is het belangrijk dat we zwangere vrouwen, pas bevallen moeders en ouders in spe die een fertiliteitstraject volgen, nu niet in de steek laten. Ook niet op emotioneel vlak. De gevoelens en emoties van zwangere vrouwen en pas bevallen mama’s hebben in de eerste maanden een grote invloed op de ontwikkeling van het kind. Emotionele hulp tijdens en na een zwangerschap is dus geen overbodige luxe, zelfs in ‘normale’ tijden.”

Professionele hulp

Omdat er vandaag heel wat veiligheidsmaatregelen gelden, is het volgens Allegaert voor veel mama’s en mama’s in spe moeilijker om hulp te vragen. “Veel moeders voelen zich na de geboorte van hun kindje op zichzelf aangewezen. We zijn het niet aangeleerd om hulp of steun te zoeken. Daarom is het van essentieel belang om samen te werken en hen zo goed mogelijk op te vangen, een luisterend oor te bieden, tips te geven en hen te laten voelen dat ze niet alleen zijn”, verduidelijkt Allegaert. “Een mama die in angst leeft tijdens de zwangerschap en bevalling, loopt meer risico op een minder vlotte bevalling en heeft meer kans om een postnatale depressie te krijgen. Een baby die zich ontwikkelt in de baarmoeder, kan die angsten voelen en kan de geboorte nog meer ervaren als een trauma. Je angsten en zorgen delen met anderen zoals familie, vrienden of collega’s kan helpen om meer rust te krijgen. Als dat niet helpt, zoek dan tijdig professionele hulp bij een gespecialiseerde coach of therapeut. Sessies kunnen gemakkelijk van op afstand gedaan worden via Skype, Messenger of video conference”, geeft Allegaert als tip mee.