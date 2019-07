“Draag zorg voor elkaar tijdens de hittegolf” Lieke D'hondt

22 juli 2019

15u02 0 Maarkedal Schepen van Senioren Ann De Tollenaere (Open Vld) roept op om tijdens de komende hittegolf extra aandacht te besteden aan de Maarkedalse senioren en kinderen. “Ga eens extra langs om te kijken of alles in orde is en ze voldoende drinken.”

Het ziet ernaar uit dat de temperaturen de komende week fors zullen stijgen en dat is ook schepen De Tollenaere niet ontgaan. Ze wil de inwoners van Maarkedal sensibiliseren om meer zorg te dragen voor elkaar. “Bij dergelijke temperaturen is het belangrijk om voldoende te drinken, niet naar buiten te gaan op de warmste momenten van de dag en een koele plek te creëren in huis. Dat is niet voor iedereen evident, dus we moeten zorg dragen voor elkaar. Vooral senioren en kinderen kunnen het tijdens een hittegolf moeilijk krijgen. Ga daarom eens extra langs om te kijken of alles in orde is en ze wel voldoende drinken.”