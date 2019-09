Wie is de grootste Friends-kenner? Deze vragen haalden de Limburgse quiz net niet Birger Vandael

12 september 2019

14u41 0 Lummen Nog tien nachtjes slapen en dan vindt in cultuur- en ontmoetingscentrum Oosterhof in Lummen de allereerste Limburgse Friends-Quiz ooit plaats. Organisator Gabri Di Giacinto uit Genk gaf ons tien vragen (en antwoorden, zie onderaan) die de uiteindelijk quiz net niet haalde. De ideale oefening voor de vele Friends-fans.

“De quiz is volledig uitverkocht", kondigt Gabri aan. “Om 15 uur beginnen we eraan. De deelnemers krijgen zeven rondes voorgeschoteld, goed voor 124 punten (dat kan nog veranderen, red.). We beginnen met een speciale fotoronde en vervolgens gaan we verder met themarondes. Ik kan iedereen aanraden om toch nog eens alle afleveringen te herbekijken en ook de namen van de acteurs deskundig te bestuderen", knipoogt hij.

De vragen

1) Chandler verliet ooit Janice voor Yemen. Wat is het adres dat hij haar gaf als nieuw adres?

2) Phoebe besloot in het tiende seizoen om haar naam te veranderen. Aanvankelijk zou ze de naam van haar nieuwe man nemen, maar uiteindelijk koos ze voor een andere leukere naam. Wat is de naam die ze koos?

3) Joey heeft tijdelijk in een ander appartement gewoond. In de tussentijd had Chandler een andere kamergenoot. Wat was de voornaam van deze gekke man?

4) Phoebe gebruikt regelmatig een ander alter ego gedurende de serie. Zelfs in het laatste seizoen kwam deze dame, afkomstig uit het Franse dorpje Estee Lauder, nog aan bod. Was was het alterego van Phoebe?

5) De doorsnee Friends fan bezoekt in Barcelona altijd deze trekpleister. Groot is de teleurstelling wanneer we merken dat er geen huilende vrouw bij het beekje zit. Welke berg in Barcelona wordt gebruikt door Joey aka Ken Adams in zijn 100% proof seksverhaal.

6) In het tweede seizoen beginnen zeer veel ‘guest celebrities’ deel te nemen aan de reeks. Met één bepaalde acteur wou Monica een date, maar hij toonde meer interesse in Rachel. Over welke bekende acteur hebben we het hier?

7) In het zevende seizoen probeert Ross om Ben iets bij te leren over Chanoeka. Het kostuum van de kerstman was jammer genoeg verhuurd, dus moest hij als andere gedaante gaan naar Ben. In welk beest was hij vermomd?

8) Joey wordt gedurende bijna heel de reeks gesteund door een impresario agent. Deze rokende en niet zo betrouwbare dame sterft helaas in het laatste seizoen. Haar enige 2 klanten vonden dit dan ook een groot verlies. Wat was de voornaam van deze dame?

9) In de categorie gameshows gaan we op zoek naar het waarschijnlijk leukste tv-spel ooit. Het spel met de 'Wicked Wango card’, 'Google Card’ en ‘Hopping Bonus’ werd helaas geschrapt omdat het concept te moeilijk was. Hoe heette dit spel, waar Ross en Chandler als proefkonijnen voor mochten dienen.

10) En we eindigen in het laatste seizoen. Ross en Chandler hadden tijdens hun studentenjaren een pseudo new wave band. Wat was de naam van deze band?

De antwoorden

1. 15 Yemen Road, Yemen

2. Prinsess Consuela Bananahamoc

3. Eddie

4. Regina Phalange

5. Mount Tibidabo

6. Jean- Claude Van Damme

7. The Holiday Armadillo

8. Estelle

9. Bamboozled

10. Way, No Way