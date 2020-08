Wegdek E313 richting Antwerpen beschadigd door hitte Dirk Selis

12 augustus 2020

15u37 0 Lummen Ter hoogte van het Klaverblad in Lummen is de rechterrijstrook van de E313 richting Antwerpen door de hitte omhooggekomen. Om de veiligheid van de weggebruikers te garanderen zal het Agentschap Wegen en Verkeer deze zone zo snel mogelijk afsluiten en laten herstellen.

“De aannemer zal in de loop van de middag en avond de beschadigde zone opbreken en heraanleggen. Ten laatste donderdagochtend 13 augustus zouden de herstellingen klaar moeten zijn”, zegt Sep Vandijck van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Tot dan zal het verkeer op de E313 richting Antwerpen ter hoogte van de verkeerswisselaar alleen over de linkerrijstrook kunnen rijden. De afslag van Leuven richting Antwerpen zal tijdelijk afgesloten worden. Deze weggebruikers kunnen doorrijden naar de eerstvolgende op- en afrittencomplexen (26 bis ‘Industrie Zolder - Lummen” of 27 “Circuit Zolder’ red.) en daar keren.”