Weesveulen zoekt adoptiemerrie: “Liefst een merrie die haar eigen veulentje verloren is” Emelie Wojcik

25 februari 2020

15u28 0 Lummen In de Lummense paardenkliniek EquiTom is afgelopen weekend een hulpeloos veulentje binnengebracht. Het dier was prematuur en had net zijn moeder verloren. Ondertussen gaat het beter met het jonge paard en wil de kliniek het dier met soortgenoten in contact te brengen. “Het veulentje moet opgroeien bij een liefdevolle merrie zodat het later een brave en gehoorzame hengst wordt”, klinkt het bij de kliniek.

Het - voorlopig - naamloze diertje kon bij de geboorte niet op zijn eigen poten staan. “En dat is problematisch want gezonde veulens staan normaal gezien vrijwel meteen recht”, zegt Tom Mariën, paardenchirurg en eigenaar van EquiTom. “Bovendien was er bij het dier helemaal geen sprake van een zuigreflex. Het paardje was zo onbeweeglijk dat het leek alsof het in coma lag. Het was eigenlijk nog niet klaar om geboren te worden. Dat de bevalling toch heeft plaatsgevonden, komt wellicht doordat de moeder ziek was. Ze is helaas overleden aan koliek (een ziekte waarbij paarden enorme buikpijn hebben, red.).

Ondertussen is het veulentje aangesterkt. Op slechts vier dagen tijd leerde het zelfstandig recht kruipen en van flessenmelk drinken. “Maar het is niet verstandig om het dier met de papfles op te voeden”, zegt Mariën. “Als een paard door de verzorgers wordt grootgebracht, is de kans groot dat het dier later een verwende hengst wordt. Het wordt dan moeilijk om ervoor te zorgen dat het paard luistert en dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Nee, een veulen groeit het best op bij soortgenoten en daarom zijn wij nu op zoek naar een geschikte merrie."

Match

Sinds de lancering van de oproep gisterenavond hebben al heel wat paardenliefhebbers hun merrie ter beschikking gesteld. “Er zijn zelfs mensen in Frankrijk die hun merrie de geschikte moeder voor het veulentje vinden. Aan aanbod geen gebrek dus, maar we kunnen niet om het even welke merrie bij het paardje zetten. We zoeken de perfecte adoptiemoeder, en die moet aan nogal wat criteria voldoen.”

“De merrie moet vooral moedergevoelens hebben. Het dier moet het veulentje namelijk tolereren, voeden en opvoeden. Het is dan ook belangrijk dat de moeder voldoende melk aanmaakt om het veulen verder aan te sterken. Vandaar dat we liefst een merrie zoeken die haar eigen veulentje verloren is. Die paarden zijn na de dood van hun jong soms nog dagen op zoek naar een dier om te verzorgen. Ook sterke merries die al heel wat kleintjes hebben grootgebracht, komen in aanmerking. Maar nog belangrijker dan al deze criteria is de verstandhouding tussen de adoptiemerrie en het veulen. Want ondanks al deze sectiecriteria, zijn het toch uiteindelijk de dieren zelf die al dan niet voor elkaar kiezen. Er moet een match zijn tussen de merrie en het veulen.”

Paardenliefhebbers die zelf nog een geschikte merrie in de wei hebben staan, mogen altijd nog hun gegevens opsturen naar info@equitom.be.