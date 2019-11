Wagen rijdt over rotonde BVDH

24 november 2019

16u55 0

In de nacht van zaterdag op zondag was er een spectaculair verkeersongeval aan de Dellestraat in Lummen. Dat gebeurde omstreeks 2.40 uur. Een bestuurder verloor er de controle over zijn stuur en reed recht over een rotonde. Het betrof een 29-jarige man die lichtgewond raakte bij dit ongeval. Politiezone Limburg Regio Hoofdstad kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Zij moesten zondagnamiddag ook notie maken van een ongeval aan de Hoogstraat in Borgloon. Omstreeks 15.30 uur werd een voetganger aangereden door een wagen. Het is nog niet duidelijk hoe het met het slachtoffer is gesteld.