Voormalig wereldkampioen Stefan Everts speelt opnieuw anderhalve teen kwijt RTZ

22 oktober 2019

17u39 1 Lummen Voormalig wereldkampioen motorcross Stefan Everts heeft opnieuw een operatie ondergaan, waarbij anderhalve teen geamputeerd werd. De sportman houdt nu nog maar twee tenen over. De ingreep is een gevolg van een malaria-infectie, die hij vorig jaar opliep tijdens een benefietcross in Congo.

Door de infectie had de tienvoudige wereldkampioen geen doorbloeding meer in zijn vingers en tenen. Zijn vingers herstelden gelukkig goed, maar zijn tenen zorgden telkens opnieuw voor een lijdensweg. Afgelopen donderdag moest hij na hevige pijn weer onder het mest in het ziekenhuis Gasthuisberg bij Leuven. Bij eerder operaties waren al zes en een halve teen noodgedwongen verwijderd, omdat ze afgestorven waren. Vorige week werd anderhalve teen geamputeerd. Aan zijn rechtervoet houdt de sportman intussen geen enkele teen meer over. Door de onverwachte operaties moest Everts ook zijn vakantie naar Thailand annuleren. Normaal zou hij zaterdag met zijn gezin vertrekken, maar die reis is door de operatie intussen geschrapt.

Bekijk de video: in april moesten al vijf extra tenen geamputeerd worden bij Everts.