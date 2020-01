Twee weken oude Lia is 15.000e inwoner van Lummen EWH

20 januari 2020

20u42 1 Lummen Het gemeentebestuur van Lummen heeft op maandag 20 januari 2020 haar 15.000 e inwoner feestelijk verwelkomd. De eer viel te beurt aan Lia, het jongste telg van Lummenaren Sven Goris en Kristine Carlier.

De ouders van Lia zijn blij verrast met de titel die hun dochtertje op jonge leeftijd mag ontvangen. “Lia werd op drie januari in Hasselt geboren", vertelt mama Kristine. “We zijn haar geboorte dus ook in Hasselt gaan aangeven. Niet veel later werden we door de gemeente Lummen gebeld met de boodschap dat Lia de 15.000e inwoner is. Dat was een fijn extraatje.”

Hoewel beide ouders niet geboren zijn in Lummen, wonen ze allebei wel al erg lang in hun geliefde gemeente. Bovendien kiezen de twee er bewust voor om Lia en haar oudere zus Lara in Lummen te laten opgroeien. “Wij beschouwen onszelf als echte Lummenaren”, zegt Kristien. “In 2011 kochten wij hier een huis en het is hier nog altijd even fijn wonen. Ons gevoel over Lummen staat misschien nog het best omschreven in de slogan van de gemeente: ‘Lummen ademt natuur en geeft richting’. We houden namelijk van de mooie natuur, maar we genieten ook van het feit dat onze ouders zo dichtbij wonen en van de goede aansluiting met de autostrades."