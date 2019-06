Twee Limburgers in finale ‘Homo universalis’ Birger Vandael

14 juni 2019

20u05 0 Lummen Het televisiespel ‘Home Universalis’ van het één-programma ‘Iedereen Beroemd’ bereikt stilaan zijn einde. Bij de tien finalisten blijven nog twee Limburgers over. Eli Henrotay (37) uit Helchteren en Ward Cox (23) uit Lummen.

Sinds de start van het tweede seizoen van de rubriek, op maandag 11 februari, werd er geknokt door de 100 kandidaten. Elke dag kregen ze een nieuwe opdracht, gaande van een stoelenrace, om ter snelst potloden slijpen, een theoretisch rijexamen invullen, vuur maken, een tekening van een fiets maken, tot een politiehond verschalken. Limburg had tien kanshebbers en verloor onderweg acht van haar kandidaten.

Sportieve kerels

Eli Henrotay is een 37-jarige militair uit Helchteren. Hij is heel sportief en behulpzaam, al is de vraag of dat niet in zijn nadeel kan gaan spelen. Hij had veel moeite met de rekenproef, maar Eli raakte verder vrij probleemloos bij de laatste tien. De 23-jarige Ward Cox uit Lummen heeft een master lichamelijke opvoeding en is op sportief vlak dan ook een van de sterksten van de groep. Hij wordt door meerdere medekandidaten gezien als de grote favoriet, al zou dat zich ook wel eens tegen hem kunnen keren.

De winnaar kan straks genieten van een jaar lang gratis vakanties, aangeboden door Neckermann. Daarnaast krijgt hij of zij natuurlijk de eer om de exclusieve titel van Homo universalis te dragen. De finale van ‘Homo universalis’ wordt gespeeld op donderdag 27 juni.