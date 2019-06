Tankwagen en truck botsen op E313 in Lummen: file van voor Tessenderlo Toon Royackers

21 juni 2019

14u49 2 Lummen Een ongeval tussen een tankwagen en een truck heeft vrijdagmiddag voor grote verkeershinder gezorgd op de E313 in Lummen.

Het ongeval gebeurde omstreeks 13.20 uur in de richting van Hasselt, net voor het klaverblad. De tankwagen botste achterop een vrachtwagen die moest vertragen voor een korte file. De bestuurder van de tankwagen raakte lichtgewond, maar hij kon eerder lichtgewond uit zijn stuurcabine klauteren. Brandweerzone Zuid West Limburg moest ter plaatse komen om de vrijgekomen olie van de rijbaan te spuiten. Daardoor was slechts één rijstrook beschikbaar. Al snel groeide vrijdagmiddag een file van voor Tessenderlo. In de staart van die file gebeurde helaas opnieuw een ongeval, met enkel stoffelijke schade. Takeldiensten en brandweerploegen kregen de rijbaan gelukkig voor de avondspits weer vrij.