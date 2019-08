Superfan Gabri (31) organiseert eerste Limburgse Friends-Quiz in Lummen: “Vijftien jaar later nog steeds heel herkenbaar” Birger Vandael

15u23 10 Lummen Op zondag 22 september wordt in het cultuur- en ontmoetingscentrum Oosterhof in Lummen de allereerste Limburgse Friends-Quiz ooit georganiseerd. Dit dag op dag 25 jaar nadat de eerste aflevering op televisie werd uitgezonden. “De eerste Belgische Friends-Quiz in Gent was in een uur uitverkocht en ik baalde daar zo van dat ik er nu gewoon zelf één organiseer voor mijn gouwgenoten”, aldus organisator Gabri Di Giacinto uit Genk.

Het begon op 22 september 1994 allemaal met ‘The One Where It All Began’ (ook bekend als ‘The One Where Monica Gets A Roommate’, red.). De rest is geschiedenis. De avonturen van Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey en Phoebe vormen tot op vandaag een bron van ontspanning voor jonge en oude kijkers wereldwijd. IKEA bootste dit voorjaar nog de iconische woonkamer uit de serie na, terwijl LEGO dit najaar een set van Friends op de markt brengt.

Gabri zelf is een quizfanaat en lid van de quizploeg D.A.M, maar de Friens-Quiz organiseert hij alleen. “Ik kan natuurlijk wel rekenen op de hulp van mijn echtgenote, vrienden en quizmaten.” Zelf was Gabri zeven op het moment dat de eerste aflevering op tv kwam. “Ik weet nog dat ik rond mijn tiende inpikte toen de afleveringen bij ons op het toenmalige VT4 kwamen. De laatste aflevering kwam uit toen ik in het vijfde middelbaar zat. Ik was toen echt bezeten door de serie!”

Goede oude tijd

De succesformule van Friends werd al door heel wat kenners uitgelegd. “Volgens mij komt het omdat de serie zo normaal was dat het heel leuk werd”, glimlacht Gabri. “De situaties en de twintigers zelf zijn allemaal niet zo bijzonder speciaal, waardoor alles juist heel herkenbaar wordt. Bovendien doet de serie ons nog denken aan onze jeugdjaren en aan de goede oude tijd, zonder smartphones en internet.”

Teamnamen met een kwinkslag

De quiz start om 15 uur, er wordt deelgenomen in ploegen van 4 en de inkomprijs bedraagt 20 euro. Ondertussen zijn er al 38 ploegen ingeschreven, het maximum ligt op 50 deelnemende teams. Het is duidelijk dat enkele ploegen de reeks al gebruikten als inspiratiebron voor het teamnaam. Zo doen er teams mee als ‘Ugly Naked Team’, ‘15 Yemen Road Yemen’, ‘We were on a break’ en ‘De Regina’s and Ken Adams’. “Meer dan de helft van de teamnamen verwijzen naar de serie. Deelnemers komen ook van buiten de provincie, zo noteerde ik al deelnemers uit Buggenhout en Antwerpen”, aldus Gabri.

Inmiddels zijn de vragen bijna klaar. Deze gaan allemaal over de serie. Naast inhoudelijke vragen kan u best ook info over (gast)acteurs, muziek en de makers van buiten blokken. Tot het prijzenpakket behoren heel wat gadgets van Friends, zoals het boek ‘I’ll be there for you’ van Kelsey Miller. Wie wil inschrijven, moet mailen naar gabridigiacinto@gmail.com en stort 20 euro op de rekening BE80 7360 4294 3277 met de vermelding van de teamnaam.