Stormschade? Omgewaaide bomen zijn toch gewoon heel erg leuk? Toon Royackers en Mine Dalemans

05 juni 2019

15u12 0 Lummen Ontwortelde bomen? Beschadigde daken? De brandweer had er woensdag de handen vol mee. Maar als het van de kinderen van Freinetschool de Wondere Wereld in Lummen afhangt, mogen ze de ‘ravage’ aan hun school gewoon laten liggen.

De speelplaats en de omgeving lagen er dinsdagmorgen een stuk avontuurlijker bij dan gewoonlijk. En dat de brandweer andere oproepen prioritair moest afwerken vonden ze daar helemaal niet zo erg. De ravage was voor hen één groot avontuurlijk parcours. Van de school mochten de kinderen op ontdekking in het oerwoud van omgewaaide bomen en struiken. Omdat het om privé terrein gaat is het in principe ook de school zelf die moet instaan voor de opkuis. Maar volgens de leerlingen is daar zeker geen haast bij nodig. Enkele ouders begonnen woensdagnamiddag toch maar aan het opruimen van de eerste bomen om de avontuurlijk speelplaats weer een beetje toegankelijker te maken.