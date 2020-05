Stadsbestuur countert beschuldigingen rond misbruik van tijdelijke werkloosheid: “Dit is geen besparingsmaatregel” Birger Vandael

11 mei 2020

14u55 0 Lummen “Het Lummense gemeentebestuur maakt misbruik van het systeem van tijdelijke werkloosheid om via het personeel te besparen op de begroting”, beweert ex-schepen van personeel Birgitt Carlier (sp.a plus). Burgemeester Luc Wouters (CD&V) en eerste schepen Rita Moors (N-VA) pikken deze beschuldigingen niet: “Met de beslissing om een aantal personeelsleden op tijdelijke werkloosheid te sturen, willen we de uiteindelijke kostprijs voor de inwoners zo laag mogelijk houden en de werkgelegenheid voor onze werknemers op termijn verzekeren.”

Oppositiepartij sp.a plus spaart de kritiek voor de meerderheid niet. Volgens Carlier en voorzitter Jimmy De Schrijver werden werknemers uiteindelijk toch uitbetaald, omdat de stad anders een loonsubsidie voor de buitenschoolse opvang verliest. “Het gemeentebestuur stond niet aan de rand van een bankroet. Het is dus puur een besparing op kap van het zorgend personeel dat zich al jaren trouw en hard inzet voor diezelfde gemeente en al haar inwoners.”

“Voor een aantal functies bleek op een gegeven moment het takenpakket dermate afgenomen zonder mogelijkheid tot alternatieve invulling, dat we inderdaad besloten hebben om over te gaan tot tijdelijke werkloosheid”, reageren Wouters en Moors. “Verder hebben we er gewoon voor gezorgd dat we in aanmerking komen voor de compensatiesubsidie van Kind & Gezin, zodat de Lummenaar straks niet moet opdraaien voor de kosten.”

Ongelijkheid

Wat betreft ondersteunende maatregelen wil het bestuur op dit moment geen voorafname doen. “Een bijpassing tot 100% van het loon zou een vorm van ongelijkheid creëren tussen personeelsleden die verplicht moeten thuisblijven en personeelsleden die aan het werk blijven of hun werkdruk zagen toenemen.”

Moors benadrukt dat er momenteel geen sprake is van een normale werking en er ook een aantal inkomsten wegvallen, die wel in het meerjarenplan voorzien waren. “Het is dus zeker geen besparingsmaatregel", onderstreept zij. “We stellen nu al vast dat zowel de daling van de inkomsten als de stijging van de uitgaven in het kader van de coronamaatregelen significant zijn. Los van de financiële gevolgen op de langere termijn, waarover momenteel nog veel onzekerheid bestaat, maar die ongetwijfeld negatief zullen zijn. Deze gevolgen op langere termijn vragen om een voorzichtige houding.”