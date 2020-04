Spoedarts Kim Geybels aan het coronafront: “Fan van Game of Thrones? Het voelt als wachten op de White Walkers. Minus de draken”

Lummen

De frontlinie van de strijd tegen Covid-19 is waar we spoedarts Kim Geybels (38) vandaag vinden. Mijlenver van het rode Senaatspluche waar ze tien jaar geleden tot haar eigen verbazing belandde, en waar ze na een onfrisse affaire in Thailand door haar eigen partij N-VA weer buitengewerkt werd. Maar vandaag ontvangt een rijpere Geybels elke dag om 20 uur applaus van dankbare Vlamingen.