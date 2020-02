Sp.a plus wil anonieme en objectieve hulpverlening bij armoede EWH

18u05 0 Lummen Oppositiepartij spa plus pleit voor de anonieme en objectieve behandeling van sociale cliëntdossiers in Lummen. De drempel om bij armoede hulp te zoeken bij het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst is volgens de partij namelijk te groot. Bovendien werkt de hulpverlening op basis van de Facebookposts van de hulpbehoevenden. “Een goede individuele hulpverlening moet altijd de privacy van de mensen respecteren” klinkt het bij de partij.

In het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) behandelen afgevaardigden van de politieke partijen de individuele dossiers van Lummenaren die het financieel moeilijk hebben. Dat is volgens oppositiepartij spa plus niet de ideale werkwijze om armoede in de gemeente aan te pakken. “Er is veel durf nodig om aan te kloppen bij het BCSD”, zegt Ine Geerts, die voor sp.a plus in het Bijzonder Comité zetelt.

De politieke afgevaardigden die in het Bijzonder Comité zetelen, zijn volgens spa plus niet allemaal fulltime professionelen. “Gelukkig baseren wij ons op de adviezen van maatschappelijk werkers, die de cliëntdossiers altijd grondig voorbereiden en telkens een goed onderbouwd voorstel doen”, legt Geerts uit. “Momenteel kan het gebeuren dat een ploeg de hulpbehoevenden helpt op basis van hun Facebookposts. Ze beslissen dan op basis van die posts over de situatie van de mensen en staan op die manier met de vermanende vinger klaar. Op die manier wordt de drempel om naar het Bijzonder Comité te stappen enkel hoger.”

De oppositiepartij stelt daarom voor om het Bijzonder Comité niet langer de mogelijkheid te bieden om Facebookpagina’s te screenen door onder andere de naam, nationaliteit en het adres van de hulpbehoevende uit de dossiers van de hulpbehoevenden te halen. Op die manier wil de partij de objectieve behandeling van het dossier en de privacy van de cliënt garanderen.