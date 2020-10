Sp.a plus Lummen voert hele week acties rond kinderarmoede Birger Vandael

12 oktober 2020

11u15 1 Lummen Uit de kansarmoede-index van Kind & Gezin blijkt dat 11,4% van de kinderen tussen 0 en 3 jaar in Lummen opgroeit in een kansarm gezin. Sp.a plus Lummen voert daarom naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede op 17 oktober de hele week actie om de problematiek van kinderarmoede een gezicht te geven.

“1 op 7 kinderen in Vlaanderen groeit op in armoede”, stelt voorzitter Jimmy De Schrijver van sp.a plus Lummen. “Dit zijn onaanvaardbare cijfers voor een welvarende regio als de onze. De laatste drie jaar is het percentage kinderen tussen 0 en 3 jaar dat in Lummen in een kansarm gezin opgroeit met bijna 3% gestegen”, weet De Schrijver. “In 2015 was het percentage nog 4,3%. Vier jaar later, in 2019, groeide het percentage al tot 11,4%. Dat is bijna het drievoudige. En toen was de coronacrisis nog niet uitgebroken.”

Pakkende getuigenissen

De actie van sp.a plus Lummen omvat twee zaken. “We willen de problematiek van kinderarmoede een gezicht geven”, legt De Schrijver uit. “Via QR-codes, die in Lummen verspreid worden, krijgt de Lummenaar de kans om te luisteren naar pakkende getuigenissen van mensen die in armoede leven.”

Inzamelactie van winterjassen

“Daarnaast organiseert sp.a plus een inzamelactie van winterjassen. We willen alle Lummenaren oproepen om hun oude winterjassen, voor kinderen en volwassenen, te doneren aan Het Open Poortje, een organisatie die zich inzet voor Lummenaren die het minder breed hebben. Zij zullen de jassen bezorgen aan gezinnen die het nodig hebben. Wij laten geen enkel kind in de kou staan.”